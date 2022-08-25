اتفرج _ انت الان تتابع خبر هل محمد ثروت على قرابة من الرئيس مبارك.. الحقيقة الكاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منذ ظهور المطرب محمد ثروت على الساحة الغنائية؛ والكثير يظن أن هناك صلة قرابة تربطه بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.وانتشرت تلك الشائعات في مطلع التسعينات، ولعل ما زاد من انتشارها هو وجود تشابه بسيط بين ملامح “ثروت” و “مبارك”، إلى جانب إحياء الأول العديد من الحفلات والمناسبات الوطنية أمام الرئيس الراحل

ولكن نفى المطرب محمد ثروت خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي تلك الأنباء، مؤكدًا أنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

تفاصيل مرض محمد ثروت

وكان المطرب محمد ثروت، قد تعرض مؤخرًا لأزمة صحية طارئة، اضطرته للسفر إلى النمسا، لإجراء عملية جراحية عاجلة في القلب.

وقال “أحمد” نجل الفنان محمد ثروت، أن حالة والده تحسنت كثيرًا، بعد ثاني عملية يجريها في القلب خلال شهرين فقط.

وقد نشر أحمد ثروت عبر حسابه على فيس بوك منشورًا قال فيه: “:الف حمد الله عالسلامة يا حبيبي ودايما منور حياتنا ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا. وتابع: الحمد الله وبفضله وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جداً بالقلب في النمسا و بشكر كل الناس الي سألت علي والدي سواء بالإتصال او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبتأسف لو مش عارف ارد علي التليفون. دعواتكم بالتعافي واتمام الشفاء علي خير ان شاء الله”.