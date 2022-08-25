اتفرج _ انت الان تتابع خبر تفاصيل مرض ميرفت أمين بعد تناولها دواء التخسيس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصبحت الفنانة ميرفت أمين، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار نبأ وفاتها خلال الساعات الأخيرة.

وقد حرصت الفنانة ميرفت أمين على نفي تلك الشائعة، وأكدت للعديد من المصادر أنها تتمتع بصحة جيدة، وأن أنباء تدهور حالتها الصحية هي شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقد عانت ميرفت أمين منذ عدة أشهر من أعراض فيروس كورونا، وبالتحديد بعد أن انتهت من تصوير أحدث مسلسلاتها “حكايتي مع الزمان”، وانتشرت أنباء تفيد بإصابتها بالفيروس، إلا أن سلبية مسحتها نفت صحة تلك الأنباء.

أما الأزمة الصحية الأكبر التي واجهتها الفنانة ميرفت أمين؛ فكانت بعد تناولها دواءً للتخسيس، فعقب حصولها على الجرعة المقررة خلدت إلى النوم، وعندما استيقظت لم تتعرف على ابنتها أو خادمتها، أو أي أحد من أسرتها، ولذلك تم نقلها إلى المستشفى على الفور.

سر إصابة ميرفت أمين بالاكتئاب

عُرف عن الفنانة ميرفت أمين قوة علاقة الصداقة التي كانت تربطها بالفنانتين الرحلتين رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، وكان رحيلهن متأثرات بفيروس كورونا هو ما شكل صدمة نفسية كبيرة لميرفت أمين، بعد فقدانها لاثنتين من أعز صديقاتها في وقت قصير.

وعانت ميرفت أمين لفترة ليست قصيرة من حالة حزن واكتئاب شديدين، إثر وفاة أقرب صديقاتها، جعلتها ترغب في الانعزال عن الناس.