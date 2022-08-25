اتفرج _ انت الان تتابع خبر أغنية سارة الزكريا “تيجي نتجوز بالسر” مكسرة الدنيا (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم المغنية سارة الزكريا، تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، وذلك بعد أن طرحت أحدث أغنياتها “تيجي نتجوز بالسر”.

وفرضت أغنية “تيجي نتجوز بالسر” نفسها على تطبيق “تيك توك”، إذ قام العديد من مستخدمو التطبيق بعمل فيديوهات قصيرة عن الأغنية لتقليد “سارة” فيها، حتى أصبحت الأغنية حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من انتشار الأغنية والشهرة الواسعة التي اكتسبتها خلال فترة وجيزة؛ إلا أن الكثير لا يعرف معلومات عن صاحبتها سارة الزكريا.

معلومات عن المغنية سارة الزكريا

سارة الزكريا هي مغنية لبنانية، تبلغ من العمر 27 عامًا، بدأت شهرتها من الأغاني التي طرحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، حيث لاقت أغنياتها نجاحًا كبيرًا في الدول العربية.

من أشهر أغاني سارة الزكريا: الله يهدك جبلهم، تاج الماس، يد الثلج على الكاس، شاب يا قلبي، تيجي نتجوز بالسر.

وكانت سارة الزكريا قد أعلنت منذ فترة عن ارتباطها بالفنان مهند الزعتر، وانتهى هذا الارتباط بالزواج، وأصبح “الزعتر”، يشارك زوجته في مقاطع الفيديو على حسابها بإنستجرام وعلى قناتها على “يوتيوب”.