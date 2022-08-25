اتفرج _ انت الان تتابع خبر هيثم شاكر يكشف سبب بكاءه في حفله بجدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف المطرب هيثم شاكر، عن سبب بكاءه في حفله الذي أحياه مساء أمس الأربعاء في مدينة جدة، ضمن فعاليات “جدة سوبر دوم”.

حيث نشر “هيثم” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، منشورًا قال فيه: “لساني عاجز عن اني اوصف كم الفرحة والسعادة اللي حسيت بيها في اول مرة اقابل فيها الجمهور السعودي الكريم وتحديدًا جمهور اهل جدة الغاليين”.

وتابع: “حفل اسطوري بما تحمله الكلمة من معنى غمرتوني بمحبتكم الكبيرة واعذروني اني ماقدرتش اتحكم في مشاعري بعد الحب الكبير اللي شوفته منكم مالحقتش اشبع منكم و اكيد لينا لقاء تاني قريب ان شاء الله”.

وأضاف: “حابب أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعم اللا محدود لفنانين الوطن العربي وعايز اشكر شركة فور إم وجميع العاملين بها وعلى رأسهم الأستاذ حمزة ناصر اللي الكلام عنه مش هيوفيه حقه و دينامو الشركة الأستاذ حمزة ياسين على التنظيم المشرف والمبهر في كل تفاصيله.. بحبكم جداً”.

أخر أعمال هيثم شاكر

يُذكر أن المطرب هيثم شاكر، كان قد طرح مؤخرًا على قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، أحدث أغانيه “أتعدى حدودي”.

أغنية “أتعدى حدودي” من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان محمد يحيى، توزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد إبراهيم.