اتفرج _ انت الان تتابع خبر قلبت البحر بالكاش مايوه.. رانيا يوسف تتألق على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة رانيا يوسف، أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحدث ظهور لها، من عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

حيث نشرت “رانيا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور لها، ظهرت فيها أمام شاطئ البحر مرتدية كاش مايوه أبيض اللون، وقبعة صيفية ونظارة شمس، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “اتبع قلبك ولكن اصطحب عقلك معك”.

وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين، وجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (نجمتنا الحلوة رانيا نورتي شاشتنا)، (دي عروسه البحر)، (ملكة الشاطئ)، (ملكة جمال)، (حورية من البحر).

أخر أعمال رانيا يوسف

يُذكر أن أخر الأعمال الفنية المعروضة للفنانة رانيا يوسف هو مسلسل “شارع 9″، والذي يُعرض على قناة المحور في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشارك في بطولة مسلسل “شارع 9” كلًا من نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، محمود عبد المغني، أحمد سلامة، حسام فارس، هدى الأتربي، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.