اتفرج _ انت الان تتابع خبر تشوه مي عز الدين.. شاهد سر ركوبها التريند في هذا الظهور الغير متوقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خلقت الفنانة مي عز الدين حالة من الجدل على كافة منصات السوشيال ميديا خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية بسب صورة تم تدولها لها، والتي أطلق البعض عليها تشوه مي عز الدين.

واحتفلت الفنانة مي عز الدين خلال الأيام المضاية بعيد ميلادها الثاني والأربعون، حيث ظهرت على طبيعتها بدون أي مكياج أو فلتر نهائياً.

وأطلق بعض متابعيها وجمهورها على هذه الإطلالة بـ”تشوه مي عز الدين” ولكن في الحقيقة كانت جميلة وذات وجه صافي بدون أي عيوب في بشرتها.

وأوضحت الفنانة في تصريحات سابقة أنها تحافظ على بشرتها عن طريق تناول كميات قليلة من الطعام، ولكنها تتناول العديد من الوجبات الغذائية