اتفرج _ انت الان تتابع خبر رهف القحطاني والدانوب – اتفرج على الفيديو الذي أثار السعوديين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت كلمات رهف القحطاني والدانوب محركات البحث خلال الساعات الماضية, وذلك بعد الحملة التي شنها الكثير من المواطنين السعوديين على الفنانة وسلسلة محلات داخل محافظة الخُبر بسبب كلبها.

وأثارت رهف القحطاني الجدل بعد تمكنها من دخول سلسلة الدانوب رفقة كلبها الذي وضعته داخل العربة التي يتم التسوق بها.

وردت الفنانة السعودية على تلك الحملة التي تصدرت الكثير من مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو قامت بنشره عبر تطبيق سناب شات وهي داخل السيارة، رفض الكلب الذهاب مع الخادمة التي حاولت أخذه.

في سياق متصل أعلنت متاجر الدانوب عن قيامها بتعقيم فرع الخبر كاملا وكذلك عربات التسوق، مؤكدين أنه هناك منعاً باتاً لدخول الحيوانات الأليفة إلي المتاجر.