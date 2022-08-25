الآن متوفرة عبر منصة أنغامي أغنية عمرو دياب الجديدة من "6 ل 9"

الرياض - محمد الاطلسي -

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�ح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة "من 6 لـ 9" عبر منصة أنغامي. وأغنية "من 6 لـ9" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري والبوستر تصوير فوتوغرافي كريم نور. في سياق أخر، يحيي النجم عمرو دياب حفل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي يوم 9 سبتمبر 2022، في استاد لوسيل قطر. وتجمع المباراة الفائز بالدوري المصري والفائز بالدوري السعودي، وكان الزمالك قد واجه فريق الهلال السعودي عام 2018 على لقب كأس السوبر المصري-السعودي، وحقق الفارس الأبيض الفوز، بهدفين مقابل هدف، وأحرز اللقب. وتذاع مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل عبر شاشة قناة بي إن سبورتس وشاشة قناة الكأس. وحصد الزمالك لقب الدوري الـ14 بعد خسارة فريق بيراميدز أمام نظيره فريق فيوتشر بهدف دون رد في الجولة نفسها، الإثنين 22 أغسطس. يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "باريس" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم،ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور.