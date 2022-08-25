اتفرج _ انت الان تتابع خبر ويجز يوجه رسالة حادة لمنتقديه: جاهدوا نفسكم الأول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رد مؤدي الراب ويجز، على منتقديه برسالة حادة طالبهم فيها بمجاهدة أنفسهم أولًا، قبل أن يجاهدوا لديه وعلى حسابه.

حيث نشر “ويجز” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو قال فيه: “مساء الفل يا جماعة نفسي الناس تجاهد نفسها بعدين تيجي تجاهد عندي، علشان مبقتش فاهم انت عندك مبدأين في الحياة جاي تطبقهم عليا!، لا طبقهم على نفسك”.

وأضاف: “ولما الناس إن شاء الله يقولوا إنك أنت المثال الذي يحتذي به ،أهو أنا هحتذي بك وهاجي ايه أسألك، وأقولك أنت عملت كده إزاي بجد”.

واختتم: “أنا عايز أتعلم كل اللي عندك غير كده بجد بلاش الجهاد اللي هو أخش أقولك تعمل إيه ومتعملش إيه في حياتك ده غريب جدًا بجد، اتبسطتوا وخلوني اتبسطت”.

حقيقة إجبار جمهور حفل ويجز في الأردن على ارتداء قمصان بيضاء

وفي وقت سابق، نفى مؤدي الراب ويجز، الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، بفرض شرط أساسي على جمهور حفله المُقبل بالأردن، بارتداء قمصان بيضاء.

حيث خرج “ويجز” في مقطع فيديو، وأكد فيه أنه يمكن لأي شخص أن يرتدي الألوان التي يريدها، على ألا تتسبب تلك الألوان في ضرر العين مثل الفسفوري.