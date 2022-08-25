اتفرج _ انت الان تتابع خبر بعد أنباء طلاقها.. نسرين طافش تطل على جمهورها عبر إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في أول ظهور لها بعد أنباء طلاقها، أطلت الفنانة السورية نسرين طافش من جديد على متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت “نسرين”، من خلال خاصية القصص القصيرة حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها وهي تتجول في شوارع ليون، وفي الخلفية أغنية “bella”.

ويُعد هذا هو الظهور الأول لنسرين طافش، بعد أنباء انفصالها عن زوجها الطبيب شريف شرقاوي، وقيامها بحذف جميع الصور التي تجمعها معه على حسابها بإنستجرام.

زوج نسرين طافش يحذف صورهما معًا

وفي البداية، خرج زوج الفنانة نسرين طافش لينفي أنباء طلاقهما، حيث نشر عبر خاصية “ستوري” بحسابه على إنستجرام، صورة تجمعهما، وعلق عليها بالآتي: “سرين طافش زوجتي وست الستات كلها، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

ولكن بعد أيام، قام الطبيب شريف شرقاوي بحذف جميع الصور التي تجمعه بزوجته نسرين طافش، ليزيد التكهنات بوقوع الانفصال بينهما رسميًا، ولكن دون الإعلان عن ذلك.