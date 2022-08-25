اتفرج _ انت الان تتابع خبر محمد حماقي هيغني في إسكندرية.. اعرف موعد وتفاصيل الحفل والان مع التفاصيل

حيث نشر “حماقي” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، الملصق الدعائي للحفل، المقرر إحياءه يوم 4 سبتمبر المُقبل، بفندق جولدن جويل بمنطقة سيدي جابر، وذلك بمناسبة تخرج طلبة جامعة الإسكندرية

رياض - احمد صلاح - أعلن المطرب محمد حماقي، عن إحياءه حفلًا غنائيًا في مدينة الإسكندرية، وذلك مطلع شهر سبتمبر المقبل في أحد الفنادق.

أخر أعمال محمد حماقي

يُذكر أن أغنية “قلبي حبك جدًا”، هي أحدث أعمال الفنان محمد حماقي، والتي طرحها منذ أسبوع على قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، وحققت ما يزيد عن 4 مليون مشاهدة.

أغنية “قلبي حبك جدًا” من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا قلبي، قلبي، قلبي ذاب وإنت، إنت مين

غير كل الناس إيش جاب لجاب قول لي جيت منين

يا قمر وطالع في المكان خذ عينيّ لما بان

كان فينك بقى من زمان فين، فين، فين

قلبي حبك جدا، جدا، جدا إنت ليه قلقان

سلم يلا استسلم مش هتكلم الموضوع خلصان.