اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالفيديو.. بكاء هيثم شاكر على المسرح خلال حفله بجدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخل المطرب هيثم شاكر، في نوبة من البكاء، على مسرح حفله الذي أحياه مساء أمس الأربعاء في مدينة جدة، ضمن فعاليات “جدة سوبردوم”.

وتوقف الحفل لعدة دقائق، بسبب انهيار “هيثم” في البكاء بشكل مفاجئ، والذي أرجح الكثير أن سببه هو التفاعل الكبير الذي وجده من الجمهور، واستقبالهم الحافل له، حيث ظن أن قلة حفلاته هناك أنست الجمهور أغانيه، ولكن ما وجده هو العكس.

وبعد بكاء هيثم شاكر، صعد القائمون على الحفل إلى خشبة المسرح لمحاولة تهدئته، واستأنف الحفل بعد عدة دقائق من توقفه.

وقدم هيثم شاكر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، بدأها بأغنية “جوة حضنك”، كما قدم أغنيات “أيامي معاك”، “خليك جنبي”، “عيون السمر”، “أحلف بالله”، وغيرها.

أحدث أعمال هيثم شاكر

يُذكر أن أغنية “أتعدى حدودي”، هي أحدث الأعمال الفنية للمطرب هيثم شاكر، حيث طرحها مؤخرًا على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”.

أغنية “أتعدى حدودي” من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد يحيى، ومن توزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد إبراهيم.