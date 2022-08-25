انت الان تتابع خبر فيفي عبده: هذا كان سبب خلاف أحمد زكي وهالة فؤاد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة فيفي عبده، عن سبب الخلاف الذي وقع بين الفنان الراحل أحمد زكي، وطليقته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والذي أدى إلى انفصالهما.

حيث نشرت “فيفي” عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو للفنان أحمد زكي، وهو يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد، وعلقت على المقطع بقولها: “كان خلاف أحمد زكي مع هالة فؤاد ناتج عن حب مفرط لها، وكان يتمنى أن لا تعمل بالتليفزيون”.

وتابعت: “الله يرحمكم في الجنة ونعيمها يا رب ان شاء الله في الجنة ونعيمها”.

أخر أعمال فيفي عبده

يُذكر أن الفنانة فيفي عبده، كانت قد شاركت في بطولة مسلسل “شغل في العالي”، والذي عُرض في سباق رمضان 2022، مع كلًا من شيرين رضا، بسنت النبراوي، هيثم سعيد، فريد النقراشي، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

تدور أحداث المسلسل حول صديقتين تكونت صداقتهن بعد أن فشلت زيجتهن، وتسعين لأخذ ثأرهن من الرجال فتكونن عصابة وتتوالى الأحداث.