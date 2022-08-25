اتفرج _ انت الان تتابع خبر تطورات حالة الفنان محمد ثروت الصحية.. ابنه وضحها وبيطلب الدعاء له والان مع التفاصيل

تطورات حالة الفنان محمد ثروت الصحية نجله يكشفها

رياض - احمد صلاح - كشف أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت عن تطور حالة والده الصحية، وطمأن جميع محبيه وجمهوره عليه بعدما خضع إلى جراحة دقيقة في القلب مؤخراً، وهي من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها الجميع.

ودون أحمد ثروت من خلال حسابه على فيس بوك، قائلاً “ألف حمد وشكر لله على السلامة يا حبيبي، ودايماً منور حياتنا ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا، الحمد الله وبفضله وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جدًا بالقلب في النمسا، وبشكر كل الناس اللي سألت على والدي، سواء بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبتأسف لو مش عارف أرد على التليفون، دعواتكم بالتعافي وتمام الشفاء على خير إن شاء الله”.

وجديراً بالذكر أنه في يوم 25 يونيو الفائت أجري الفنان محمد ثروت عملية جراحية في القلب، داخل أحدى المستشفيات التي توجد بالقاهرة، وذلك بعد تعرضه إلى أزمة صحية استوجبت خضوعي إلى الجراحة العاجلة.