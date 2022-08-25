اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي بفستان جريء على البحر.. مكشوف الساقين وتحته مايوه بيضرب نار والان مع التفاصيل

منة فضالي بفستان جريء على البحر

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منة فضالي بنشر صور جديدة لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت على الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل جميع متابعيها.

وظهرت منة فضالي وهي متألقة بفستان ملون بدون أكمام ومكشوف بشكل كبير من الساقيين، وهو يتميز بأن تفصيلته جديدة ومميزة وألوانه صيفية وتتناسب مع لون بشرتها، وأيضاً ارتدت تحته مايوه بكيني باللون الأسود الجريء.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة على وضع الكثير من اللمسات التجميلية الخفيفة من الماكياج، ووضعت أحمر الشفاه ذات اللون الأورانج مع نظارة شمسية حتى يكتمل اللوك الأنيق على البحر، واختارت تسريحة الكعكة التي تتلاءم مع ظهورها الصيفي المميز، ولم ترتدي الإكسسوارات الكثيرة وارتدت قرط واحد والكثير من الأساور التي تتلاءم مع إطلالتها الأنيقة.