لأول مرة.. تسريب صورة نادرة للفنانة « نانسي عجرم» في ليلة زفافها قبل 14 عام .. لن تصدق ما ستراه عيناك!!

الرياض - محمد الاطلسي - تحتفل الفنانة نانسي عجرم مطلع سبتمبر القادن بذكرى زواجها الـ 14 من طبيب الأسنان الدكتور فادي هاشم الذي ربطتها به علاقة حب كبيرة قبل الزواج. وقد تم الزفاف في قبرص في 1 سبتمبر عام 2008 بحضور والدي العروسين، وتلت الزفاف مأدبة عشاء جمعت المقربين من العروسين وعائلتيهما.

ولدى نانسي عجرم ثلاث فتيات من زوجها فادي وهن ميلا وإيلا وليا التي صوت معجبو نانسي عجرم لاختيار اسمها باقتراح من نانسي. الجدير بالذكر أن قصة حب نانسي بدأت عام 2005 حينما زارت طبيب الأسنان فادي الهاشم، لتتعرف على الطبيب الذي أعجبت بجماله وحينها أخبرته نانسي: «أنت حلو كتير علي فكره»، وسألته هل قمت بعملية تجميل لأسنانك من قبل؟ فأجابها بالنفي: «لا هي طبيعية» حسب ما قالت في حلقة تخاريف مع وفاء الكيلاني.