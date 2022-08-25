اتفرج _ انت الان تتابع خبر فنانات ممنوعات من الغناء في سوريا بسبب المستوى الهابط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت مواقع التواصل في سوريا استهجانا واستنكارا واسعا بعد الاعلان عن اقامة حفلات غنائية لكل من الفنانة السورية ريم السواس، والفنانة اللبنانية سارة زكريا داخل سوريا، وجاء هذا الاستياء بحسب رأي البعض بسبب الفن الهابط الذي تقدمانه.

وبعد تلقي نقابة الفنانين في سوريا العديد من الشكاوى بخصوص السماح بإقامة حفلات لمغنين يستخدمون عبارات مسيئة، وألفاظا نابية، تحركت النقابة، لتؤكد أنها ستتخذ مجموعة من القواعد والإجراءات التي تمنع إقامة حفلات السواس وزكريا، بسبب مستوى الفن المتدني والكلمات النابية والشتائم التي تحتويه أغانيهن، وستبذل النقابة جهدها للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبدوره، عبر نقيب الفنانين، محسن غازي، خلال لقاء مصور بثته منصة “يلا تريند“، عن استغرابه من إقامة هذه الحفلات، دون الرجوع للنقابة، مشيرا ان المناخ في سوريا جميل لموسم الحفلات لكن تكمن المشكلة بالأسماء غير المعروفة، متل حفل ريم السواس في حلب، والتي يصل سعر بطاقتها الى 250 ألف ليرة.

وأكد النقيب ان مثل هذه الحفلات تقام، لأن الجهات الخاصة التي تمنح موافقات لقدوم هذه الأسماء إلى سوريا، لا تسأل نقابة الفنانين، رغم قوانين النقابة التي تفرض الرجوع اليها عند اقامة اي حفل، مشيرا ان ما يحصل مخالف للقانون.

وخلال حديثه أوضح غازي أن النقابة ستفرض تعهدا على ريم السواس بعدم استخدام ألفاظ نابية وكلمات مسيئة في حال رغبت الغناء وتقديم الحفلات في سوريا، مؤكدا انه تم استدعاء الفنانة السورية حتى تتعهد بحذف المقاطع الغنائية التي تتضمن ألفاظ نابية لكنها تهربت من القدوم، وأوضح النقيب انه تم تكليف رئيس فرع نقابة الفنانين في حلب للإشراف على عدم إقامة حفل السواس.

وانقسمت ردود الفعل على تصريحات نقيب الفنانين، حيث أيد معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا القرار بمنع الحفلات التي تقدم فنا هابطا، لأنه لا يرقى بمستوى الفن السوري، حسب وصفهم، بينما انتقد البعض هذه القرارات والتدخل بذوق الجمهور الذي يحب ان يحضر هذا النوع من الحفلات.

الجدير بالذكر ان نقابة الفنانين السوريين، كانت قد اصدرت بعهد النقيب الراحل صباح عبيد، العديد من القرارات حول منع العديد من المغنيات العرب من الغناء في سوريا، أبرزهن هيفاء وهبي، وإليسا، وروبي، بسبب ما وصفه بالفن الهابط.