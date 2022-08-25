اتفرج _ انت الان تتابع خبر سيف نبيل يتعرض لحملة نصب وتزوير! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان العراقي، سيف نبيل، لحملة نصب واحتيال من قبل إحدى الشركات التي أوقعته في عقود مزورة، تسببت بصدور قرار قضائي بإيقافه.

وفي التفاصيل، أوضح سيف نبيل، خلال فيديو نشره عبر حسابه بـ"إنستغرام"، بأنه منذ 5 سنوات لم يرَ عائلته، ولا يستطيع رؤية أهله في العراق أو حتى يزور قبر والده، بسبب مجموعة من الناس قاموا بتزوير بعض المستندات القانونية من توقيع وبصمة إبهامه، حيث استطاعوا استصدار أمر بتوقيفه، وتوقيف بعض أغانيه، وهي من إنتاجه الخاص عبر "يوتيوب"، وغيرها من المنصات الرقمية.

وأضاف: "الحق يظهر وحسبي الله ونعم الوكيل".

واردف: "تتوقعون نجاحي والمكان اللي وصلت له استحق الإساءة بهذه الطريقة، أنا كلي أمل بعدالة رب العالمين وعدالة القضاء العراقي".

يشار الى أن الفنان سيف نبيل يخوض أولى تجاربه في عالم الدراما، من خلال مسلسل "كواليس"، الذي يجمعه بالفنانة نور الغندور، حيث تدور أحداث المسلسل في طابع تراجيدي وأكشن بنفس الوقت.

ونشر سيف نبيل صورة تجمعه بمنتج المسلسل جمال سنان، وعلق عليها قائلاً: "سعيد جداً بدخولي عالم التمثيل مع شركة (Eagle Films) المنتج جمال سنان، دوري في المادة الدرامية الاجتماعية يقوم على التراجيدي والأكشن، انتظرونا.. أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجميع".

