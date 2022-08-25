اتفرج _ انت الان تتابع خبر أصالة تتغزل فى زوجها: أشكرك على عظيم اهتمامك ومتعة صحبتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت النجمة أصالة نصرى عبر حسابها على"انستغرام"، صورة تجمعها بزوجها فائق حسن، حيث تغزلت فيه قائلة:"أنت نعمه لازم أسجد لربّى ممتنّه على هديته الغالية .. أنت دنيى ماتخيّلت فيه بجمالها.. قلبك هوّه الجنًه .. قدّام الدّنيى كلّها بدّى أشكرك على عظيم اهتمامك ونقاوة محبّتك ومتعة صحبتك شكراً لآخر نَفَس ياجوزى ".



وطرحت المطربة السورية أصالة نصرى أغنية "شايفة فيك"، وهى تاسع أغنيات البومها الذى يحمل نفس اسم الأغنية "شايفة فيك"، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامى صبرى.ونشر المطرب رامى صبرى مقطعا من أغنية المطربة أصالة "شايفة فيك"، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، مشيدًا بصوتها، حيث علق:"صوت أصالة فى الأغنية دى فى حتة تانية والله مش علشان لحنى أو علشان هى صديقتي، لا.. وأنا باخد تراك الغناء كنت سامع صوتها بيتحول لشخصية الأغنية.. وصدقونى محدش بيقدر يعمل كده كتير.. فخور بالأغنية دى لأنها أغنية ليها قصة حقيقة حصلت قصادى، وفخور أكتر بصوت أصالة اللى مفيش منه تاني.. ألف مبروك لكل صناع الأغنية".



وطرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد "شايفة فيك"، على فترات متفاوتة على موقع يوتيوب، والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية فى مصر والوطن العربى.