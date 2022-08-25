اتفرج _ انت الان تتابع خبر انفصال سيلفستر ستالون وجنيفر فلافين بعد 25 عامًا من الزواج لسبب صادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت جنيفر فلافين تقديمها طلب التماس لفسخ عقد زواجها من الممثل سيلفستر ستالون 76 عاماً، يوم الجمعة الماضية في محكمة في مقاطعة بالم بيتش، فلوريدا.

وخبر انفصال سيلفستر ستالون وجنيفر فلافين بعد 25 عاما على زواجهما، كان كالصاعقة بالنسبة لمحبيهما.

من جهته، قال سيلفستر ستالون في تصريح صحفي: أنا أحب عائلتي، نحن نتعامل بشكل ودي وخاص مع هذه القضايا الشخصية".

من ناحيتها، قالت جنيفر فلافين في تصريح صحفي: "يؤسفني أن أعلن أنه بعد 25 عاما من الزواج، أنني تقدمت بطلب الطلاق من زوجي سيلفستر ستالون، ولكن بينما لم نعد زوجين، سأعتز دائما بعلاقة استمرت أكثر من 30 عاما شاركناها، وأنا أعلم أننا ملتزمان تجاه بناتنا الجميلات، أطلب الخصوصية لعائلتنا وسيتم حل المسألة برمتها ودياً".



سيلفستر ستالون يستبدل صورة زوجته بوشم كلب

وقام سيلفستر ستالون باستبدال صورة جنيفر فلافين زوجته السابقة، والتي كان قد وشمها على ذراعه لسنوات طويلة، بصورة كلبه الذي ظهر معه في فيلم روك، وفق رصد صحيفة الديلي ميل.

وشدد وكيل أعمال سيلفستر ستالون في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن ما حدث كان مجرد خطأ غير مقصود ولم يستطع سيلفستر ستالون إصلاحه، فهو لم يكن يريد استبدال صورة فلافين بصورة كلبه ولكنه لم يستطع التصرف تجاه هذا الخطأ، بناء على تصريحات سابقة!.

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"سيلفستر ستالون كان يقصد فقط تعديل ألوان الصورة، ولكن ما حدث أن وقع خطأ لم يستطع تداركه، فاضطر لتغطية الصورة بوشم لكلبه الذي ظهر معه في روكي، وهو ما أثبت تحايله حيث اتضحت الحقيقة بوقوع الانفصال بين الزوجين"، بحسب ما صرح به وكيل أعمال النجم العالمي

يذكر أن سيلفستر ستالون تزوج جنيفر فلافين 54 عاما، في عام 1997، على الرغم من أن علاقتهما بدأت في الأصل في عام 1988 في مطعم في بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا.

