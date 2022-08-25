اتفرج _ انت الان تتابع خبر بعدما أقلقت الجمهور… ياسمين عبدالعزيز تفاجئ الجمهور بهذه الخطوة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استأنفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، العودة لحياتها الطبيعية وممارسة الرياضة والظهور في صالة الألعاب الرياضية، وذلك بعد الوعكة الصحية الشديدة التي تعرضت لها الشهور الماضية والأحداث المؤسفة التي مرت بها التي كادت أن تنهي حياتها وذلك بعد إجراء 5 عمليات جراحية في مصر وسويسرا، ، إضافة إلى الخلافات العائلية والتي أثرت على حالتها النفسية والجسدية.



وطمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"،حيث ظهرت وهي تؤدي بعض التمارين الرياضية.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معاً

في سياق متصل، أكدت ياسمين عبد العزيز أنها عادت إلى طبيعتها ليس فقط من خلال الظهور في البحر والتواجد وسط أصدقائها من الوسط الفني مثل الفنانة منى زكي وقضاء العطلة الصيفية، إلا أنها نشرت صوراً مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وصور أثناء تجولها بالسيارة والسهر مع الأصدقاء.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز معاً في رمضان 2023

وأعلن الفنان أحمد العوضي، عن عمل فني جديد، يجمعه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد تحضير له حاليا لعرضه في رمضان 2023، وهو ثاني عمل يجمعهما سويا مع شركة سنريجي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في مسلسل اللي ملهوش كبير.

يشار الى أن المسلسل الجديد الذي يجمعهما من تأليف السيناريست ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، استعدادا لانطلاق التصوير، خلال الفترة المقبلة.

