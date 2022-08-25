بين الأطلال.. ماذنة جامع السلايمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 04:25 مساءً - كتب: محمد شعبان

مأذنة جامع السلايمة هي واحدة من اجمل المآذن فى اسنا والتى تعود لعام ١٢٧٠هجرية.-١٨٥٣م.

بنيت على الطراز الفاطمي للماذن ، فهى تتشابه فى الشكل تماما مع مأذنة المسجد العتيق الفاطمية باسنا .

فهى تتكون من قاعدة مستطيلة تتخللها الفتحات والروابط الخشبية ، وبأعلاها ٤ قبيبات صغيرة فى كل ركن .

والبدن اسطوانى ينتهى الثلث العلوى منه بوجود شرفه المؤذن التى تلتف حول البدن والمحمولة على كوابيل خشبية .

ثم المثمن المرتد

ثم جوسق مسدس يعلوه القبة وهى نهاية الماذن الفاطمية.

وذكرها الدكتور محمد محيى فى كتابه ( مدينة إسنا حضارات لا تنسى فى الجنوب )

الصور توثيق قبل البدء فى مشروع ترميم الماذنة على الاصول الاثرية على يد المرمم الاستاذ /محمد الاسواني.

مع محمد الاسواني .