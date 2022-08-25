فيلم ”بحبك” بطولة تامر حسني و هنا الزاهد يحقق 138 ألف جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 01:25 مساءً - حقق فيلم "بحبك"بطولة وتأليف وإخراج وموسيقى تصويرية لتامر حسني، إيرادات متواضعة في السينمات امس، مكتفيًا ب138 ألف جنيه، حيث يشارك تامر البطولة، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، تميم عبده، عمرو صحصاح، ليحقق الأسبوع الماضي 1.4 مليون، وإجمالي 49.4 مليون جنيه في 7 أسابيع عرض.

تدور أحداث فيلم "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة ما بينهما بعد عودة حبيبته القديمة لحياته قبل زواجه من أخرى بأيام، والتي اختفت لظروف مرضية دون علمه، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.