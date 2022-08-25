27 أغسطس.. حنان ماضي ونسمة محجوب في قلعة صلاح الدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 01:25 مساءً - تتوالى فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية ويشرف عليه الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا حيث يقام مساء السبت 27 أغسطس حفلين متتاليين على مسرح المحكى .

ففي العاشرة مساء تقدم المطربة حنان ماضي وفرقتها نخبة من أشهر أعمالها التى نجحت فى تحقيق شهرة واسعة منها شباك قديم ، شدى الضفاير ، ليلة عشق ، عدى الهوا ، يا ليل يا عين ، امتى الكلام يبتدى ، مفيش ف الاغانى ، عصفور ، غناك يا بحر وغيرها .

قبلها وفي الثامنة مساء تتغني نسمة محجوب وفرقتها بمختارات من أعمالها الخاصة منها يا محروسة ، الحب المستحيل ، مفيش حكاية حب ، صدفة ، قلبي وحرة فيه ، وجوه ، هتقولي اية ، مستغربة ، دوام الحال بجانب مجموعة من اشهر الأغاني الغربية ونخبة من اعمال زمن الفن الجميل .