الجمهور ينتقد ويجز بعد طرحه أغنية ”أميرة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 01:25 مساءً - طرح مطرب الراب ويجز أغنية جديدة عبر إحدى منصات الإلكترونية، بعنوان «أميرة»، الذي قدمها بالتعاون مع الموزع الموسيقي أش، لكن الفنان فوجئ بتعرضه لانتقادات لاذعة بعد ساعات من طرحها، من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد الجمهور ويجز بشكل كبير بسبب ابتعاده مؤخرًا عن الراب، واتجاهه لأغاني البوب، إذ جاءت التعليقات كالتالي: هو بطل يراب ولا إيه؟، ويجز شطب، ويجز أتحول من رابر لمطرب حنون، مستحيل ده يبقا ويجز بتاع كدا كدا والزار ولقطة، حاجة تحزن أقسم بالله.