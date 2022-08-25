بالفيديو.. إيقاف حفل هيثم شاكر على مسرح جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 12:28 مساءً - تعرض المطرب هيثم شاكر لحالة من الانهيار، عقب الصعود على خشبة مسرح جدة لتقديم حفلته المنتظرة ضمن حفلات فورها المقامة هناك.

وأوقف هيثم شاكر الحفل لدقائق بسبب انهياره الشديد في البكاء، وهو ما جعل القائمين على الحفل يصعدوا إلى المسرح لتهدئته، وتفاعل الجمهور مع الموقف الذي حرص على التصفيق الحاد له.

وتعود أسباب انهيار هيثم شاكر نظرا لفرحته الكبيرة باستقبال الجمهور له، حيث إنه من مواليد جدة وظن أن الجمهور السعودى نسيه نظرا لقلة حفلاته هناك، إلا أنه فوجئ باستقبال حافل وحفظهم الكامل لجميع أغانيه، مما جعله يدخل فى نوبة بكاء شديدة.