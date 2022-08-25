اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق تكشف عن مفاتنها بالأصفر الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق صور جديدة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق خلال قضاء عطلتها الصيفية في مدينة دهب الساحلية مرتدية تشيرت طويل من اللون الأصفر الشفاف والمكشوف من منطقة الأكتاف بشكل كبير مما أدي إلي ظهور البكيني ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، معلقة : الإفراط في التفكير يقتل سعادتك.

وقام عدد قليل من جمهورها من التعليق هذا الفيديو مثل نجمه النجوم و اميره الشاشه العربيه والشرق الاوسط ربنا يسعدك ويكتبلك في كل خطوه النجاح دايما يارب، وذلك قبل قيامها بإغلاق خاصية التعليق أمام جمهورها.