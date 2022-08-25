سخرية والد حسام حبيب من شريرين عبد الوهاب: امتي المريض بيبوس ايد الطبيب

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سخرية والد حسام حبيب من شريرين عبد الوهاب على فيس بوك

رياض - احمد صلاح - سخر والد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب في منشور جديد له على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من موقف الفنانة شيرين عبد الوهاب من تقبيل يد الطبيب النفسي الخاص بها في حفلة كرطاج.

ودون والد حسام حبيب على فيس بوك قائلاً “امتي المريض يبوس ايد الطبيب .. ساعات الطبيب يبقي هوه الداء”.

مرض شيرين عبد الوهاب

وطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخراً، في العديد من الصور والفيديوهات المتنوعة، والعديد من التصرفات الغريبة التي تفعلها مثل تقبيل يد طبيها جعلها تتصدر ترند جوجل مؤخراً، وظهرت في حفل قرطاج وهي متألقة وارتدت فستان باللون الأسود المكشوف من البطن وتميزت بتفصيل أنيق ورائع تناسب كثيراً مع وزنها حاليا.