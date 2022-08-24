عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته ”من ٦ لـ٩”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 10:26 مساءً - طرح الفنان عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان "من ٦ لـ٩" وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتسجيل أندرو داود وشيري شكري ، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب سيحيي حفل كأس سوبر ملعب لوسيل بالدوحة بين الزمالك والهلال السعودي يوم ٩ سبتمبر المقبل.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم .

وكشفت المنصة عن أعلى خمس أغاني استماعا للهضبة، حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية “تملي معاك” ، وفي المرتبة الثانية “يتعلموا” ، وجاءت أغنية “أماكن السهر” في المركز الثالث ، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية “انت الحظ”، وأخيرا أغنية أجمل عيون "برج الحوت".