اتفرج _ انت الان تتابع خبر لقاء الخميسي تكشف سبب ارتداء محمد عبد المنصف تي شيرت الزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على توضيح سبب ارتداء زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف، تي شيرت نادي الزمالك، بعد مباراة أمس بين فريقه الاتحاد وفريق الزمالك.

حيث نشرت “لقاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لزوجها عبد المنصف مرتديًا تي شيرت الزمالك، وعلقت على الصورة بالآتي: “للتوضيح.. لأن من الواضح إن الصورة بتترجم زي ما كل حد عايز يشوفها.. عبدالمنصف قرر اعتزال الكرة بانتهاء هذا الموسم وكانت لفتة طيبة من زملائه الكرام النجم شيكابالا وأوباما لتكريمه ما بين جمهور الزمالك على تاريخه في هذا النادي العريق، عرفانا وحُباً من زملائه الأعزاء”.

لقاء الخميسي: بلاش نحمل الأمور أكبر من حجمها

وتابعت: “أما عن ماتش اليوم فقد ظهر نادي الاتحاد السكندري في أفضل صورة وأدى الجميع أداءً مشرفًا بقيادة المدير الفني كابتن محمد عمر، تعلمنا من الحياة أن نعطي كل ذي حقٍ حقه”.

وأضافت: “اوسه بيلعب في نادي الاتحاد السكندري وينتمي الان له وولائه للنادي ولزملائه وعمله الذي يحترمه ويبذل قصارى جهده لنجاحه وتألقه ك نادي عريق، بلاش نحمل الأمور أكبر من حجمها، ملحوظة : نادي الزمالك كسبان الدوري من بعد نتيجة امبارح يعني الموضوع مش مفاجأة إطلاقاً، ولو انه بارك ل زمايله برده مش عيب ولا غلط، الكره مش عداء ولا خناقة الكره رياضة يعني اخلاق وروح رياضية”.

واختتمت: “ولاد الناس المتربين مابينسوش الماضي، اللي مالوش ولاء لنادي اشتغل وادى فيه ١١ سنة مش هايبقى ليه ولاء لاي نادي اخر”.