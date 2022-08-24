اتفرج _ انت الان تتابع خبر بعد نفيه وقوع الطلاق.. زوج نسرين طافش يحذف صورهما معًا من إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - على الرغم من أن الطبيب شريف شرقاوي، زوج الفنانة السورية نسرين طافش، نفى منذ أيام وقوع الطلاق بينهما؛ إلا أنه قام بحذف صورهما معًا من حسابه على موقع “إنستجرام”.

وكانت الفنانة نسرين طافش، قد حذفت الأسبوع الماضي من حسابها على إنستجرام جميع الصور التي تجمعها بزوجها الطبيب شريف شرقاوي، ليرجح الكثير وقوع الطلاق رسميًا بينهما.

ليخرج شريف شرقاوي نافيًا تلك الأنباء، وكتب من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستجرام ما يلي: “نسرين طافش زوجتي وست الستات، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

استمرار متابعة نسرين طافش لزوجها على انستجرام

بعد قيام الفنانة نسرين طافش بحذف صورها مع زوجها من إنستجرام، ثم قيام زوجها بنفس الأمر؛ إلا أن الثنائي لا يزالا يتابعان بعضهما البعض على حساباتهما.

وكل ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الفنانة نسرين طافش التعليق على أخبار طلاقها بعد شهرين من الزواج، سواء بالنفي أو التأكيد.