أسعار مناسبة لتذاكر حفل تامر حسني في الساحل الشمالي.. اعرف التفاصيل

اتفرج _ انت الان تتابع خبر أسعار مناسبة لتذاكر حفل تامر حسني في الساحل الشمالي.. اعرف التفاصيلوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حيث شر “تامر” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، الملصق الدعائي للحفل، وقال أن هذا الحفل سوف يحييه في AHM Club، كما أرفق رابط حجز تذاكر الحفل على الموقع التالي TicketEgypt.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني

أما عن تذاكر حفل تامر حسني في الساحل الشمالي؛ فقد تم تقسيمها إلى فئتين، يبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى العادية 800 جنيهًا، بينما سعر تذكرة الفئة الثانية VIP هو 1500 جنيه.

يُذكر أن الفنان تامر حسني يُعرض له حاليًا فيلم “بحبك”، كأحد الأفلام المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويشاركه بطولة الفيلم كلًا من هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت إسماعيل، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في عالم التأليف والإخراج