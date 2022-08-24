اتفرج _ انت الان تتابع خبر ويجز : استنوني لأول مرة في الأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغ سعر تذكرة مطرب الراب المصري أحمد علي المعروف باسم الشهرة "ويجز"، لحفله المنوي إقامته في الأردن مطلع أيلول المقبل، 60 ديناراً للدرجة الأولى، و40 ديناراً للدرجة الثانية.ويعتبر هذا الحفل الأول لويجز في الأردن، وسيقام يوم الجمعة الموافق 2 ايلول / سبتمبر المقبل.وطرحت الشركة المنظمة لحفل ويجز في الأردن شروط الحفل، بأن يرتدي جميع الحضور قمصانًا بيضاء، وهو ما رفضه ويجز .وسيغني ويجز أشهر أغانيه: دورك جي، البخت، كيفي كده، أسياد الصوت.وتباع تذاكر الحفل في "Blend Coffee House"، "Taj Cinema"، ولبيع التذاكر الإلكترونية على موقع "Teketat".وتعتبر اغنية " دورك جي " الصاروخ الذي صعد بالفنان ويجز الى عالم الشهرة في عام 2020، وقد حققت 24 مليون مشاهدة على يويتوب .وحقق ويجز نجاحًا مؤخرًا، من خلال إحياء حفله الأخيرة في مدينة العلمين الجديدة، والذي لاقى حضورًا جماهيريًا كبيرًا.ونشر ويجز بوستر الحفل على صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا عليه: «استنوني لأول مرة في الأردن في تاريخ ٢/٩ في بشارات golf club».ولد المغني المصري ويجز في عام 1998 ، ويعد الأكثر استماعاً على سبوتيفاي في 2020 و2021 .ونشأ ويجز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية وترجع أصوله إلى الأقصر، وتخرج من الجامعة الأمريكية .