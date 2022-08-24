اتفرج _ انت الان تتابع خبر سميرة سعيد في أغنية جديدة بعنوان كرباج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة سميرة سعيد " الديفا"، عن أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والتي تحمل اسم " كرباج".

وفي الأغنية الجديدة تتعاون سميرة سعيد مع الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، ومع الموزع طارق مدكور الذي تتعاون معه مرة أخرى منذ 20 عاماً في أغنية " يوم ورا يوم".

وكلمات الأغنية تحمل في طيات معانيها الطابع الرومانسي، وجاءت كالتالي.." نظرة عينيه في القلب عدلت المزاج.. والإحتياج والشوق زيادة كل ما دا الغرام على قلبي نادى".

ونشرت الفنانة "ديفا" عبر حسابها على "انستغرام" بوستر الأغنية الذي ظهرت من خلاله بشكل مميز ومختلف، واكتفت بكتابة اسم الاغنية في تعليقها على الصورة .." كرباج".



يذكر أن أغنية "كرباج" تعد الأغنية السابعة من ألبومها الذي يحمل اسم"إنسان آلي" الذي تطرح منه أغنية كل فترة.