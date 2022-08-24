ريهام سعيد تكذب ريم البارودي: مخدتش منها ولا مليم.. ورافعة عليها قضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 07:14 مساءً - نفت الإعلامية ريهام سعيد ما تداولته بعض المواقع الإخبارية. نقلا عن محامي ريم البارودي، بأن موكلته سددت ٢٠ الف جنيه بعد الحكم القضائي لصالح ريهام سعيد.

واكدت ريهام سعيد أنها لم تتقاض مليما واحدا من ريم البارودي، وأنها أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بتعويض مليون جنيه من ريم البارودي، ولا تزال تنظر أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن

واضافت: " انا مغلطتش فيها والحمد لله ربنا نصرني في القضية والحكم لصالحي بس انا مخدتش منها أي حاجة ومنتظره الفصل في تعويض المليون جنيه الشهر الجاي"

واوضحت أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة يوم ٧ سبتمبر المقبل، لنظر تعويض استكمالي يقدر بمليون جنيه، بعدما صدر حكم جنح مستانف الاقتصادية بتأييد تغريم ريم البارودي ٢٠ الف جنيه غرامة و٢٠ الف تعويضا مؤقتا لادانتها بالسب والقذف.

مشيرة إلى أن ما سددته ريم هو الغرامة وليس التعويض المحكوم لصالحي به.

ووجهت ريهام سعيد نداء الى ريم البارودي قائلة: "مفيش حاجة نفتخر بيها أن اتنين زملاء قدام بعض في المحاكم، ومستحيل أن خبر تسديد الغرامة يوصل للصحافة الا من خلالك.. فلو سمحتي الدكتور أشرف زكي وصى قبل كده أننا مننشرش مشاكلنا للعامة علشان منديش انطباع وحش عننا.. خاصة أن مفيش حاجة تفتخري بيها أن زميلة خدت عليكي حكم سب وقذف".