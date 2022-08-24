اتفرج _ انت الان تتابع خبر تفاصيل سرقة الفنانة مهيرة عبدالعزيز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة مهيرة عبد العزيز لحادثة سرقة اثناء تواجدها في باريس، حيث أكد أنها طلبت من الشرطة الفرنسية مباشرة التحقيق في الواقعة عقب تقديمها بلاغا رسميا، لكن الشرطة رفضت بحجة أنهم في إجازة.

وذكرت الفنانة في فيديو لها أنها ولدى وصولها لمطار أورلي سُرقت منها الشنطة التي بداخلها جواز سفرها وتليفونها والفيزا كارت ومحفظتها، مشيرة الى أنها قدمت بلاغ في الشرطة وتواصلت مع السفارة التي أكدت لها أنها ستقوم بإصدار جاز سفر مؤقت لها يوم الإثنين.

وكشفت الفنانة مهيرة عبد العزيز الى أن العاملة التي كانت موجودة بدورات المياه هي من سرقتها، لأنها نسيت حقيبتها هناك وخرجت، وحينما عادت بعد دقائق لم تجدها، والعاملة كانت موجودة هناك، وطلبت من الشرطة أن تحقق معها لكن الشرطة رفضت بسبب إجازتهم الأسبوعية.

وأضافت: ”بس للأمانة تليفوني متوهجة فيه لأن كل شيء مرتبط بالتليفون وخاصة حسابات السوشيال ميديا لن أستطيع التواصل من خلالها إلا بعد عودتي لدبي”.

وقدمت مهيرة عبد العزيز الشكر لشرطة الإمارات قائلة: ”تخيلوا أنا في فرنسا مسؤول بشرطة المطارات قالي سوري اليوم سبت وأحد إجازة لا نقدر نفتح الكاميرات اللي هم مفروض مداومين 24 ساعة من أجل معرفة سارق الشنطة“.