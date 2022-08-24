اتفرج _ انت الان تتابع خبر هنا الزاهد باطلالة مثيرة من أمام الكعبة .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة هنا الزاهد في صورة نشرتها من امام الكعبة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وهي تؤدي مناسك العمرة، ما أدى الى إشادة بعض المتابعين بشكلها بدون مكياج، اذ وصفوا جمالها بالطبيعي.

هنا الزاهد عن فيلم بحبك تامر حسني: لولا اخراجك ما وصلت

تشارك الفنانة هنا الزاهد مع تامر حسني في فيلم بحبك والذي حقق ايرادات كبيرة قدرت 47،986،799 جنيها من شباك التذاكر، بعد 6 أسابيع من عرضه.

وأكدت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم "بحبك"، والذي يعد ثاني تعاون لها مع تامر حسني بعد مسلسل فرق توقيت، اذ كتبت عبر "انستغرام": بشكر ربنا أولًا الحمد لله يا رب، تاني حاجة أشكر عليها تامر حسني لأن بإخراجك وصلت المشاعر اللي كنت نفسي أوصلها.

وقالت زاهد إن تامر حسني كان حريصا على أن يظهر كل ممثل في الفيلم بأفضل شكل ممكن.

والفيلم إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية بالسينما.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد في صدد الانتهاء من تصويرها لفيلم سينمائي جديد مع زوجها أحمد فهمي تحت عنوان مستر إكس، وتحضر ايضا لمسلسل تليفزيوني.