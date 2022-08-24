شاهد .. مني فاروق بمايوه شفاف يظهر ما تحته علي البحر ولع شباب الساحل

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 24 أغسطس 2022 04:27 مساءً - أثارت الفنانة المصرية منى فاروق الجدل في الساعات الأخيرة بعد نشرها صورة لباسها بالمايوه بجانب البحر عبر ميزة قصص إنستغرام، والتي ظهرت فيها بملابس سباحة كبيرة مكشوفة جزئيًا. .

تعرضت منى فاروق لهجوم وانتقاد لاذع لأن البعض يعتقد أن المايوه جريء

وجاء فيديو منى فاروق بعد ساعات من هجوم آخر علي ظهروها بملابس السباحة مع المنتج محمد السبكي، ولاقت انتقادات لاذعة.

وتصدرت الفنانة منى فاروق تريند تويتر بعد إعلانها عن إقامتها الذهبية في الإمارات، وتلقت الكثير من التعليقات حول الأمر، إيجابية وسلبية.

وقالت منى فاروق في مقطع الفيديو الخاص بها على إنستغرام “شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحني الإقامة الذهبية”.

لا يوجد أفضل من منى فاروق عندما يتعلق الأمر بالتمثيل. لقد لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام الشعبية وحصلت على شهرة عالمية.

قررت منى فاروق كسر حاجز الصمت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، خاصة من خلال خاصية أستوري، والتي ردت فيها بقوة على الهجوم الذي تعرضت له في مقطع فيديو:”هناك شيء أريد أن أخبرك به.” لقد رفعته دعوى قضائية بسبب التعليقات التي نالت مني

وأضافت منى فاروق:نحن نعيش في بلد يقدر مواطنيه. نحن في مصر ، مكان قديم وثقافي عظيم. يجب أن يكون هناك احترام للآخرين.