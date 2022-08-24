الجمعة.. هاني شاكر ونادية مصطفى على مسرح محكى القلعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 03:25 مساءً - تتواصل فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث يقام الجمعة 26 أغسطس حفلين متتاليين على مسرح المحكي.

ففى العاشرة مساء، يقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي مختارات من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات الطرب منها لو روحت بعيد، ياريتني، وعد مني، نسيانك صعب، مشتريكي، أنا قلبي ليك، متهدديش، لو سمحتوا، ولا بيك ولا بيا، معاك، المفروض سألتك، غلطة، لو بتحب، لسه بتسألي، علي الضحكاية، مسا النور والهنا، التوبة واحلف بسماها وغيرها .

يسبقه في الثامنة مساء المطربة نادية مصطفي وفرقتها بمجموعة من أعمالها الخاصة منها شدوني عينيك، جاي ف ايه، مسافات، الصلح خير، سلامات وغيرها .