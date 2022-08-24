35 ألف مشاهد من مختلف محافظات مصر يحضرون فعاليات مهرجان القلعة منذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 01:29 مساءً - مرت 7 أيام من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 30 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى الموسيقى والأوبرا والباليه .

وخلال الأسبوع استحق الشباب والاسرة المصرية لقب أبطال المشهد بعد أن حضر الفعاليات منذ انطلاقها 35 ألف مشاهد من مختلف محافظات مصر بعد أن زودت الأوبرا مسرح المحكى بـ 4000 مقعد تم شغلها بالكامل فى جميع الحفلات وقامت أعداد أخرى بمتابعة العروض وقوفا إلى جانب عدة إجراءات أخرى للتيسير على الجمهور منها شاشات عرض ضخمة منعا للتزاحم ومسارات لذوى القدرات الخاصة اضافة الى توفير حافلات لنقل الضيوف من بوابة الدخول وحتى المسرح .

كما تصدر النجمان على الحجار ومدحت صالح الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد قدرة الجمهور على انتقاء المواد الإبداعية الجادة .

وانطلاقا من دورها الاجتماعي وجهت الأوبرا الدعوة لـ 25 طفل من مستشفى 57357 واسرهم لحضور الفعاليات اليومية للمساهمة فى تقديم الدعم النفسى لهم وتشجيعهم على استكمال رحلة العلاج.

جدير بالذكر أن الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء انطلقت مساء الأربعاء 17 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس وتضم 36 حفلا لكوكبة من النجوم المصريين والعرب على التوالى أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم ، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة ، فرقة قلعة عمان (الأردن) ، هشام عباس وفرقته ، فرقة كاتاك (الهند) ، نجوم فرقة أوبرا القاهرة ، علي الحجار وفرقته ، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي ، فريق وسط البلد ، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ومروة ناجي ، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته ، فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، مصطفى حجاج وفرقته ، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى ، مي كمال وفرقتها ، أحمد جمال وفرقته ، فرقة مواويل (سيد إمام -عبد الرحمن بلالة) ، المنشد الشيخ ياسين التهامي وفرقته ، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها ، دينا الوديدي وفرقتها ، كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب ، أوركسترا النور والأمل ، اللبنانية نوال الزغبي وفرقتها ، نادية مصطفى وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نسمة محجوب وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، عازف الريكوردر مدحت ممدوح وفرقته ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، مجموعة التشيللو State of Harmony ، الموسيقار عمر خيرت .