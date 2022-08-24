أصالة توقفت عن الغناء بسبب الجمهور السعودي وقامت بخلع حذائها على المسرح!.. لن تصدق لماذا ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أصالة لأحد حفلاتها في المملكة العربية السعودية في العام الماضي، وهي تقوم بخلع حذائها.

وفأجات أصالة في الفيديو المتداول، جمهورها بسؤالٍ طرحته وهو «صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟...شو رأيكن إذا قررت اشلح الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

فقامت أصالة بعدها بخلع حذائها على المسرح وسط تصفيق كثيف كردّة فعل هستيريّة من الحضور وحرصت الفنانة أصالة نصري، على توجيه رسالة لكل من ساهم في حفلها بجدة.

وأطلقت الفنانة أصالة نصري أغنية جديدة بعنوان “غلبان” كلمات منه القيعي، لحن ايهاب عبد الواحد وتوزيع احمد طارق يحيى.

وتعتبر هذه الأغنية هي الاولى من ألبوم أصالة المصري المقرر طرحه تباعًا في الفترة المقبلة.