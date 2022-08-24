فيلم ” Bullet Train ” يتخطى حاجز 150 مليون دولار في شباك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:32 مساءً - تخطى فيلم براد بيت الجديد Bullet Train حاجز 150 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بعدما حقق نجاحا كبيرا عقب طرحه في دور العرض العالمية والأمريكية.

وحقق فيلم Bullet Train حوالي 70 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، عقب طرحه يوم 5 أغسطس الجاري، فيما تشهد أرقاما تباطؤا شديدا أمام غيره من الأعمال الجديدة.

حصل فيلم Bullet Train على تقييمات متوسطة من قبل النقاد عبر الإنترنت والمواقع المتخصصة، بعدما تأجل طرحه عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

يلعب براد بيت في فيلم Bullet Train دور قاتل سيء الحظ لكنه موهوب للغاية، ويحاول القيام بوظيفته الأخيرة بسلام، لكن القدر لديه خطط أخرى من أجله، وجاء مهمته الأخيرة في أسرع قطار في العالم باليابان.