اتفرج _ انت الان تتابع خبر شيرين: أزمات إدمان ابتعاد عن الفن تفاصيل محزنة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منذ اللحظة التي أعلنت فيها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خبر انفصالها بشكل رسمي عن الفنان حسام حبيب، أصبح اسمها يتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من ناحية التغيير الذي طرأ على شكلها وزيادة وزنها، او الأزمات النفسية التي تعاني منها، والمشاكل التي تزايدت مع طليقها وتقديم البلاغات ضد بعضهما البعض والكثير من الأحداث التي شغلت جمهورها.

- شيرين والشائعات

لا يخلو الأمر من ظهور بعض الشائعات بين الحين والآخر، حيث انتشر في وقت سابق خبر حمل شيرين من طليقها، لتخرج متؤكد ان الأدوية والعلاجات التي تداوم عليها هي من سببت الزيادة في وزنها، وشائعات حول عودتها لطليقها حسام حبيب، ثم تم نفي الخبر، وغيرها من الاخبار التي لا أساس لها من الصحة.

- شيرين والإدمان

ورغم تأكيد شيرين في أكثر من بيان رسمي على ضرورة احترام خصوصياتها وعدم الخوض بحياتها الشخصية، الا ان الأقاويل لا تتوقف، وكان آخرها ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل حول مرض شيرين ومعاناتها من الإدمان وخاصة ان دكتور علاج السموم والإدمان، نبيل عبد المقصود، هو الطبيب المعالج لها.

وبعد ان زاد الحديث عن ادمان شيرين، خرج طبيبها، ومدير مستشفى قصر العيني الأسبق، عن صمته ليوضح الحقيقة، ويؤكد انه متواجد مع شيرين وبادر للتواجد بقربها بصفته صديق وإنسان قبل أن يكون طبيباً، وهذا لا يعني انها تعاني من الإدمان على العقاقير المهدئة، مؤكدا انها بعيدة جدا عن هذا الأمر.

وأشار عبد المقصود ان شيرين عانت من أزمات كثيرة، ومرت بحالة نفسية سيئة جعلتها تلتزم المنزل ولا تتواصل مع احد، لذا اثر عليها هذا الأمر بشكل سلبي، مشيرا ان تأصير العوامل النفسية تختلف من شخص لآخر فمنهم من يزيد وزنه او ينقص او يمتنع عن الطعام وغيرها من ردود الفعل.

وتابع الطبيب ان شيرين فنانة قديرة وتمتلك حنجرة ذهبية لذا يجب الا يتخلى الجميع عنها لأنها بحاجة للأشخاص الذين يدعموها ويمنحوها الايجابية، ويوجهونها للطريق الصحيح، لذا كان هو بجانبها كأخ وصديق بالاضافة لدوره كطبيب لمساعدتها.

شيرين والإبتعاد عن الفن

وعلى صعيد آخر، كشفت ​شيرين عبد الوهاب​، خلال برنامج معكم منى الشاذلي، عن نيتها استكمال تعليمها، حيث نشر الموقع الرسمي للبرنامج برومو الحلقة التي ستستضيف فيه الاعلامية الشاعر الغنائي ايمن بهجت قمر الذي تخرج حديثا من الجامعة، وخلال الحلقة تتصل شيرين هاتفيا لتبارك للشاعر تخرجه، مؤكدة انه شجعها على استكمال تعليمها وستتخذ هذه الخطوة جديا، ما أثار هذا الأمر التساؤلات حول ابتعادها عن الفن وتفرغها للدراسة.

: