اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي تكشف عن مفاتنها بـ”أبو قطعتين” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، خلال تواجدها قضاء عطلتها الصيفية، مرتدية فستان قطعتين من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والبطن مع ترك شعرها على ظهرها واستخدمت الكثير من المكياج مما أثار اعجاب كافة جمهورها، معلقة : ابحث عن شخص يستمتع بجنونك وليس أحمق يجبرك على أن تكون طبيعيًا.وحظيت بالكثير من الإعجاب والتعليقات علي الصورة مثل :يارائعة وين كنتي-حبيبتي يامنوش بحبك ياقلبي- تجر قلبي وتحبسه بطرف الرموش لاعينك تشبكه ولاتهده.