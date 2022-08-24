اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج - فيفي عبده رجعت لأيام الشقاوة بالأسود المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة، وذلك عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الصورة وهي في مناسبة ما مع الفنان اللبناني دريم لحام مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والأكتاف وكانت تبتسم بطريقة جذابة، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

يذكر أنها تقضي عطلتها الصيفية صحبته ابنتها عزة مجاهد ومجموعة من أصدقاء في الساحل الشمالي، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بتطبيق انستجرام وهي تقوم سيارتها قرب البحر ومعها ابنتها.