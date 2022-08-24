اتفرج _ انت الان تتابع خبر أحمد الفيشاوي مع فتاة جديدة يثير الجدل.. الكل بيسأل هي حبيبته الجديدة ولا لا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبب الفنان أحمد الفيشاوي في إثارة حالة من الجدل الكبير في أحدث ظهور له، وذلك بعدما ظهر مع فتاة خلال تكريمه في إحدى الجامعات الخاصة، وحرص على إخفاء الفتاة عن الأنظار، وهذا حسبما ظهر في فيديو من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تسبب الفنان أحمد الفيشاوي في إثارة حالة من الجدل الكبير في أحدث ظهور له، وذلك بعدما ظهر مع فتاة خلال تكريمه في إحدى الجامعات الخاصة، وحرص على إخفاء الفتاة عن الأنظار، وهذا حسبما ظهر في فيديو من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الفيشاوي يستعرض لياقته الرياضية

ومن اتجاه آخر حرص الفيشاوي على نشر صوراً جديدة له من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنسجرام”، وظهر فيها وهو يستعرض لياقته الرياضية من داخل إحدى صالات الجيم وعلق عليها قائلاً “الوحش”.