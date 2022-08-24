اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني صليبا.. بالمايوه الجريء في اليونان زغللت عيون كل اللي شافوها والان مع التفاصيل

صورة مني صليبا بالمايوه الجريء من اليونان

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية مني صليبا بمشاركة جمهورها من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“، العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق رحلتها إلى جزيرة سيروس اليونانية.

وحرصت منى صليبا الإعلامية الشهيرة مقدمة برنامج “المشهد اللبناني” على قناة الحرة الفضائية، على توثيق الرحلة الخاصة بها إلى جزيرة سيروس من اللحظة الأولى، ونشرت مقطع فيديو قصير منذ لحظة وصولها في المطار، وشاركت سابقاً مني صورة ظهرت وهي تتجول داخل أحد الشوارع في الجزيرة، وبعد ذلك نشرت صورة أخرى لها من على الشاطئ وظهرت فيه وهي ترتدي مايوه جرئ وقبعة ونظارة شمس.

وشاركت أيضاً مقطع فيديو آخر وظهر فيه كل من الأشخاص الذين يذهبون للشاطئ وهم يرقصون، وحصلن الصور ومقاطع الفيديو التي شاركتها تفاعل كبير من خلال جميع المتابعين على انستجرام، والتعليقات جميعها جاءت إيجابية وبمدحها.