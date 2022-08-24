اتفرج .. نادين نجيم بالمايوه الأسود الساخن.. البحر بيضحك لها من جمالها

اتفرج _ انت الان تتابع خبراتفرج.. نادين نجيم بالمايوه الأسود الساخن.. البحر بيضحك لها من جمالها والان مع التفاصيل

نادين نجيم بالمايوه الأسود الساخن تسحر القلوب

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بنشر العديد ن الصور لها وهي تستلقي على شاطي البحر بمايوه أسود قطعة واحدة، وتفاعل معها جميع محبيها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وحرصت الفنانة نادين نجيم على التعليق على الصورة، وكتبت “مكاني السعيد ووقتي الشخصي، بعشق البحر والرمل بحس بالهدوء … ممكن تعيشوا على جزيرة ؟ صراحة انا ممكن اعملها بس مش هلىء بعد شي 10 سنين”.

آخر أعمال نادين نجيم

وقدمت نادين نجيم آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل خمسة ونص، وشاركها في البطولة قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي، وغيرهم الكثير من الفنانين الآخرين