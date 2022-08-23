طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف سبب حلاقتها شعرها «على الزيرو»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:27 مساءً - قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي سابقًا، إن شيرين عبد الوهاب تتعامل بتلقائية وعفوية ولا تحسب الكلام قبل النطق به، وتتحدث من قلبها

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الناس يؤولوا كلام شيرين عبد الوهاب، موضحا أنها إنسانة عفوية وطيبة وهذا نوع من البشر غير موجود حاليا

وأكد الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي سابقًا، أن حلق شعر شيرين له أسباب نفسية، حيث إن هناك مشاكل نفسية تدفع أصحابها للنوم أو اليقظة الدائمة أو حلق شعره أو الأكل وزيادة الوزن

وواصل أن شيرين عبد الوهاب لديها القدرة على التفاعل مع الجمهور والعكس، حيث إن الجمهور يتفاعل مع كل سلوكياتها، مضيفا أن المفترض أن يكون الفنان مرهف الإحساس.