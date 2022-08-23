اتفرج _ انت الان تتابع خبر تامر حسني: فيلم بحبك حقق أعلى رقمين في تاريخ السينما على مر العصور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان تامر حسني، أن فيلمه الأخير “بحبك”، حقق أعلى رقمين في تاريخ السينما على مر العصور، مستندًا إلى تقرير أصدرته شركة أورينت الدولية المسؤولة عن توزيع أفلامه عالميًا.

وجاء في التقرير أن الفيلم حضره 2 مليون و 600 ألف مشاهد خلال شهر ونصف، وهو على حضور جماهيري لفيلم عربي على مستوى العالم، كما اقتربت إيرادات الفيلم من الوصول إلى مبلغ 600 مليون جنيهًا.

وقال تامر حسني في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الحمدلله من جد وجد و ربنا بيكرم على قد التعب، الحمدلله عشان نجحت و حققت الإنجازين دول و اثبت اني كنت شايف صح و صاحب رؤيه و شخصيه فنيه مستقله مبتمشيش غير ورا قناعتها اللي بتتبني بعد دراسه كبيره للأشياء حبيت اقول للشباب مفيش مستحيل”.

تامر حسني: حققت رقم عمري ما طلبته من ربنا

وتابع: “بقول الكلام دا عشان يكون قدامكو عبره واضحه تخليكو متيأسوش و دايماً عندكوا امل و ولا يهزكوا اي حروب و احقاد و ناس مأجوره كل دا (( بلح )) جانب الإجتهاد الحقيقي، و الانسان لما يبقى عنده تحدي قوي مؤمن بيه، اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب ولا يصح الا الصحيح، و اوعى تفتكر ان في مخلوق على الأرض يقدر يوقف رزقك، هيجيلك يعني هيجيلك ما دام اجتهدت و عملت اللي عليك”.

وأضاف: “شكراً سينرچي و سكاي ليميت و فيلم سكوير و th برودكشن و اورينت الدوليه انكم صدقتوني لما قولتلكم ان شاء الله هنعمل انجاز تاريخي بفيلم رومانسي في عصر العنف و القتل، و هنرجع نحب ونرجع المشاعر تاني، اهو الإنجاز بقى انجازين رقم عمري ما طلبته من ربنا لإنه عمره ما يجي في خيالي، كنت اطمح في ربعه و عدد زوار الفيلم ربنا كرمنا و فخور كل الفخر بأن اعلى رقمين في تاريخ السينما على مر العصور تم تحقيقهم بفيلم من تأليفي و موسيقتي التصويريه و إخراجي، الحمدلله و مليون مبروك لجميع ابطال و صناع الفيلم، و كل الشكر الجمهور المصري و العربي و العالمي اللي شرفنا و تسبب في هذا الحدث العظيم في حياتي”.